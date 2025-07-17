Начинается свободный выбор школ и учителей для приема детей в первый класс русского сектора. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства дошкольного и общего образования, сообщает Minval.

С 17 июля 2025 года с 11:00 часов утра отменяется приоритетная система отбора на русское отделение в общеобразовательные учреждения Абшеронского района, городов Баку, Сумгайыт и Гянджа.

Ранее в школы по месту жительства и работы могли определить только родители, проживающие в непосредственной близости со своей школой, родители-педагоги работающие в данном учебном заведении либо если в школе уже учатся брат или сестра ребенка.