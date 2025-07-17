50 человек погибли в результате пожара в одном из гипермаркетов в регионе Васит в Ираке, сообщает Al Sumaria. Трагедия произошла сегодня, 17 июля. По словам губернатора региона, среди жертв пожара есть дети.

«Мы выражаем соболезнования многим сыновьям и дочерям нашей мухафазы, поскольку мы потеряли почти 50 мужчин, женщин и детей, включая ваших сыновей и дочерей», – заявил он.

Правоохранительные органы проводят расследование, предварительные результаты должны опубликовать в течение 48 часов.

В регионе объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии.

«Мы заверяем семьи невинных жертв, что не будем снисходительны ни к кому, кто был прямо или косвенно причастен к этому инциденту, который не был случайным», – добавил губернатор.