Кремль считает внешнеполитический курс Армении «разновекторным» на фоне заявлений о возможном выходе из ОДКБ и интересе к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьера Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

«Решение о статусе в ОДКБ — суверенное дело Армении. Но при этом они интересуются ШОС. То есть ведут разновекторную политику, как им кажется», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в максимальном взаимодействии с Ереваном как в двустороннем формате, так и в рамках международных объединений.