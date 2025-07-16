Послы ЕС вновь не смогли принять 18-й пакет санкций против России.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники.

Агентство сообщило, что санкции вновь заблокировала Словакия. Словакия намерена блокировать санкции до тех пор, пока не «будут сняты ее опасения по поводу изъятия ее из плана Еврокомиссии по полному запрету странам Евросоюза закупать российский газ с 2027 года», пишет агентство.

В свою очередь бельгийский телеканал RTBF отметил, что 18-й пакет также блокирует Мальта, которая считает, что санкции против перевозчиков российской нефти в этом пакете могут затронуть ее интересы как страны, специализирующейся на морских перевозках.