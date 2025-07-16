Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о 50-дневном сроке для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, отметил, что уже на 51-й день он посоветовал бы Владимиру Путину позвонить верховному лидеру Ирана — союзнику Москвы.

«Если Путину и другим интересно, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле [верховному лидеру Ирана Али Хаменеи]. Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», — написал Грэм в соцсети Х.

По словам сенатора, «приятной новостью» было объявление Трампом о покупке НАТО оружия в США для передачи Украине.

Он также подчеркнул важность заявления президента США о введении 100% пошлин для стран, которые продолжат покупать дешевую российскую нефть. По словам Грэма, это ударит Путина «в самое больное место».