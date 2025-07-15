Европа найдет деньги на оплату американского оружия для Украины, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

«Оружие также очень важно, и мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся», – цитирует его РИА Новости.

Рютте добавил, что в случае введения американских санкций против России пострадают также Индия, Китай и Бразилия. Поэтому, если бы он был на их месте, то постарался бы убедить Владимира Путина начать переговоры.