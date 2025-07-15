Европейский союз шантажирует Грузию, в том числе отменой безвизового режима, из-за отказа ввести антироссийские санкции и открыть «второй фронт».

Об этом заявил мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Нынешняя европейская бюрократия изменила подлинным европейским ценностям», — подчеркнул Каладзе.

Но компромисса с Брюсселем, чтобы пострадали национальные интересы Грузии, не будет, добавил он.

Сегодня глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала во вторник действия властей Грузии в отношении местной оппозиции. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, пишет «Интарфакс».

Она отметила, что в ЕС пока не планируют отменять безвизовый режим с Грузией.

«В то же время возникает вопрос доверия ЕС: если мы потребовали выполнить определённые вещи (…), а они их не выполняют, то за этим идут последствия», — сказала Каллас.