Чехия сейчас не присоединится к закупкам американского оружия для Украины по плану США.

Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала, слова которого привело информационное агентство ČTK.

«Чехия сосредоточится на других проектах и [поиске иных] путей, как помочь Украине. Например, посредством [реализующейся по предложению Чехии] инициативы поставки боеприпасов [закупаемых в третьих странах за счет западных государств]. Мы, поэтому, в настоящий момент не рассматриваем возможность присоединиться к этому проекту [США]», — отметил премьер.