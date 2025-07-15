Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла публикации в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским якобы призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.

Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

По словам Левитт, соответствующие утверждения, распространённые британским изданием The Financial Times, не соответствуют действительности. «Это издание известно тем, что часто вырывает слова из контекста ради повышения просмотров. Их газета умирает», — отметила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Трамп в разговоре лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо удары. Она также добавила, что глава Белого дома «неустанно работает над завершением вооруженного конфликта на Украине».