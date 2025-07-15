Сегодня против Азербайджана распространяются идеологические угрозы религиозного характера, особенно в социальных сетях.
Об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на конференции в Шамахе, посвящённой теме «Современное информационное пространство и свобода вероисповедания», передает Report.
По его словам, целенаправленно распространяются дезинформация, искажающая религиозные истины, а также манипулятивный контент, призванный дестабилизировать общественное сознание.
«Задача таких действий — не только очернить имидж Азербайджана и ислама, но и посеять рознь между гражданами. Радикальные течения и внешние религиозные центры становятся вызовом для национальной безопасности», — отметил он.
Мамедов добавил, что с развитием технологий и ИИ усиливаются и риски, связанные с информационными атаками. В то же время, по его словам, СМИ, работающие в интересах общества и государства, играют важную роль в сохранении религиозной гармонии и гражданского согласия.