Сегодня против Азербайджана распространяются идеологические угрозы религиозного характера, особенно в социальных сетях.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на конференции в Шамахе, посвящённой теме «Современное информационное пространство и свобода вероисповедания», передает Report.

По его словам, целенаправленно распространяются дезинформация, искажающая религиозные истины, а также манипулятивный контент, призванный дестабилизировать общественное сознание.

«Задача таких действий — не только очернить имидж Азербайджана и ислама, но и посеять рознь между гражданами. Радикальные течения и внешние религиозные центры становятся вызовом для национальной безопасности», — отметил он.

Мамедов добавил, что с развитием технологий и ИИ усиливаются и риски, связанные с информационными атаками. В то же время, по его словам, СМИ, работающие в интересах общества и государства, играют важную роль в сохранении религиозной гармонии и гражданского согласия.