Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов встретился в Тбилиси с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, сообщают грузинские СМИ.

В ходе переговоров стороны обсуждали возможность восстановления пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами.

Отмечается, что на встрече в Тбилиси Рустамов и Квривишвили в очередной раз подчеркнули важность данного вопроса.

Напомним, что министр Квривишвили недавно находилась с визитом в Азербайджане. Ее принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, также министр провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками страны.