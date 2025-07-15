На пляжах Абшерона выросла интенсивность вылазки ядовитых змей. Об этом Minval сообщил герпетолог Анар Джафаров. В последние дни купальщики стали замечать выползающих из воды пресмыкающихся. Подобная картина может напугать даже самых смелых. В социальных сетях распространяютья кадры, на которых рептилии плавают прямо по волнам. В связи с этим редакция обратилась к самому известному в Азербайджане специалисту по змеям.

Кстати, их уже замечали на территории бакинских поселков Бильгя, Шувалан, Бузовна, Новханы, Шихов. По словам герпетолога, как правило в воде водятся водяные ужи. Они безвредные. Однако на пляжах обитает также ядовитая гюрза. Ее-то и стоит опасаться. Сейчас на прибрежных территориях отмечается повышенная активность гюрзы. Она значительно выше, чем в прошлом году.

«Недавно на пляже Шихова, неподалеку от велопарка, хотели провести соревнование. Там заметили гюрзу. Я пояснил, что нужно сделать для того, чтобы обезопасить детей», — говорит собеседник.

Отправляясь на берег, надо быть предельно осторожным, особенно на скалистых пляжах. Именно на такой территории обитают ядовитые виды змей.

«Рекомендую людям заранее планировать свои поездки, проявлять максимальную осторожность и внимательно осматривать местность, где они находятся. Если где-то была замечена змея, лучше избегать этой территории. В случае обнаружения змей необходимо сообщить в соответствующие инстанции — муниципалитет или исполнительную власть», — сказал Джафаров.

На пляже люди особенно уязвимы перед змеями: они находятся в лёгкой одежде и без обуви, что сводит защиту к минимуму. Если случайно наступить на змею, она может укусить за любую открытую часть тела. Именно поэтому важно быть предельно внимательными.

Эксперт рекомендует не терять бдительность не только на пляже. Змеи могут находиться где угодно — под камнями, мусором, в траве. Они всегда начинают передвигаться от засушливой территории туда, где есть вода и прохладно.

Для пресмыкающихся имеются свои оптимальные температурные условия. В зной они предпочитают отлеживаться в прохладе. Их довольно трудно встретить, когда столбик термометра на улице поднимается выше 38 градусов тепла. 25-30 градусов тепла считается наиболее оптимальной температурой для пресмыкающихся. Кроме того, известно, что змеи ведут себя наиболее агрессивно с мая по октябрь. В это время они находятся в стадии размножения.

В последние дни резкая жара повлияла на смену биологических часов у змей. Поскольку до сих пор в Азербайджане было не жарко, то для них как бы продолжалась весна. Только сейчас у змей наступило лето. Из-за повышения температуры воздуха днем они переходят в дневную спячку и выползают лишь рано утром и к вечеру. До сих пор люди сталкивались со змеями в основном только днем. Поэтому у многих сложилось мнение о том, что популяция змей растет. Однако общая численность змей в Азербайджане остается такой же, как и прежде.

По словам Джафарова, если змея все же напала на человека, то следует в течение двух часов обратиться к врачу и получить необходимую помочь. Лучше всего обратиться в Токсикологический центр или вызвать скорую помощь. Как правило, укусы в область ног и рук бывают не смертельными. Однако, если места приходятся в область головы, груди и сердца, то повышается риск летального исхода, говорит герпетолог.