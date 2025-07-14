Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за поддержку.

«Разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор. Благодарю за готовность поддерживать Украину и продолжать совместную работу, чтобы остановить убийства и установить прочный и справедливый мир. Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону Обсудили с президентом необходимые средства и решения, чтобы обеспечить людям лучшую защиту от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно для достижения мира. Договорились чаще созваниваться и продолжать координацию наших шагов. Спасибо, господин президент! Спасибо, Америка!», — написал Зеленский в своей тг-канале.