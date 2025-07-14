Президент Украины Владимир заявил, что занимающий сейчас пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль возглавит минобороны Украины.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен позициям министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — написал Зеленский. Он призвал депутатов Верховной раады поддержать кандидатуру Шмыгаля.

Сейчас пост главы Минобороны занимает Рустем Умеров.