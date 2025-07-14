Специальный представитель президента США Кит Келлог поделился подробностями своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 14 июля в Киеве.

Келлог опубликовал заявление на своей странице в Twitter.

«Сегодня в Киеве обсудили с президентом Зеленским важную инициативу Дональда Трампа по линии НАТО, которая призвана ускорить поставки передового американского вооружения в Украину», — отметил он.

Келлог подчеркнул, что данная инициатива будет полностью финансироваться странами-членами Альянса и направлена на усиление обороноспособности Украины, а также на укрепление сплочённости НАТО.