Трамп назвал Путина «крутым парнем» и заявил, что тот «не смог его одурачить».

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме высказался о российском президенте Владимире Путине, назвав его «крутым парнем».

«Послушайте, я не собираюсь называть его наемным убийцей. Но он крутой парень. Это доказывалось годами», — отметил Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, Путин сумел «одурачить» нескольких американских лидеров: «Он одурачил Клинтона, Буша-младшего, Обаму, Байдена. Но меня — нет».

Комментируя тему урегулирования конфликта в Украине, Трамп подчеркнул, что «в какой-то момент одними разговорами ничего не добиться — нужны действия и результаты». Он выразил надежду, что российский лидер предпримет шаги в этом направлении. «Я много говорил с ним об этом», — отметил Трамп.