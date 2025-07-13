В Баку 12 июля прошло 13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Украиной и Азербайджаном. Основным итогом мероприятия стало подписание Протокола заседания межправительственной комиссии и дорожной карты дальнейших совместных действий в сфере энергетики.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого цитирует Liga.net.

Стороны обсудили поставки азербайджанского газа в Украину и его транзита европейским потребителям.

Украина при этом предложила использовать свои подземные хранилища газа, которые являются крупнейшими в Европе, для международного хранения на условиях «таможенного склада» без налогов и сборов.

Также стороны рассмотрели перспективы совместного участия в проектах по развитию возобновляемой энергетики.

Украина выразила Азербайджану благодарность за предоставленную гуманитарную помощь для энергетического сектора. Общая сумма поддержки сейчас составляет $42 млн и направлена на подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов.