Иран выдвинул Соединенным Штатам безапелляционное требование полностью остановить боевые действия по всем направлениям. На размышления Вашингтону оставили всего 48 часов. В случае отказа в Тегеране угрожают начать масштабное противостояние. Об этом стало известно из публикации главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал в сети X поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и написал:

«Американские избиратели сделали свой выбор. Пора Белому дому сделать свой. Наше предложение, рассчитанное на 2 дня, остается в силе: выполните требования — в частности, прекратите войну на всех фронтах — и вы увидите результат. Или выберите войну — и тогда наши бдительные, закаленные в боях воины обрушат на вас ад», — написал Аракчи.

Дипломат также подчеркнул, что граждане США уже высказали свою позицию во время голосования. Поскольку сообщение было опубликовано вечером 8 ноября, срок двух суток истечет уже завтра, вечером 10 ноября.

Сегодня утром Аббас Аракчи опубликовал еще одно сообщение относительно США: