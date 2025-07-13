Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с тогдашним лидером государства Борисом Ельциным сначала заявил, что не готов быть главой государства.

«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано», — заявил президент в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Глава государства указал на то, что было много «острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны», а также для ее сохранения и развития, которые требовали немедленного решения, отметив, что задумывался ранее о том, что это значит для него быть главой государства.

«Но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — отметил Путин.