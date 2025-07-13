Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в фальсификации материалов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Он считает, что документы были созданы при участии бывших руководителей разведывательных служб и представителей администрации Джо Байдена.

«У нас идеальная администрация, о которой говорит весь мир, а «эгоистичные люди» пытаются навредить ей, и всё из-за парня, который никогда не умрёт, Джеффри Эпштейна. На протяжении многих лет этот Эпштейн, снова и снова. Почему мы придаём огласке файлы, написанные Обамой, продажной Хиллари, Коми, Бреннаном, неудачниками и преступниками из администрации Байдена, которые обманули весь мир с помощью ложной информации о России», — написал глава США в соцсети Truth Social.

Президент считает, что если бы в файлах были настоящие доказательства против республиканцев, их бы уже обнародовали. По его словам, некоторые его бывшие союзники способствуют распространению этих материалов, играя на руку противникам.