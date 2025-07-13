Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение в ногу в ходе одной из израильских атак во время 12-дневной войны. Об этом информирует Iran International.

Через несколько дней после начала войны в здании на западе Тегерана состоялось заседание с участием глав трех властей (президента, председателя парламента и главы судебной власти). Заседание проходило на подвальных этажах. По сообщению иранских СМИ, операция напоминала устранение лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте.

Шесть управляемых боеприпасов были выпущены по входам и выходам здания с целью блокировать пути эвакуации и прервать поток воздуха. В результате взрывов отключилось электричество, но высокопоставленные лица смогли покинуть объект через заранее подготовленный аварийный выход.

Некоторые из присутствующих, включая президента Пезешкиана, получили легкие ранения при эвакуации.