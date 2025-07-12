Тегеран остается привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщают СМИ.

«Ядерная программа Ирана как была, так и останется мирной. Мы по-прежнему являемся и будем являться членом ДНЯО, приверженным договору», — заявил министр в ходе своей речи на встрече с диппредставителями различных стран в иранском МИД.

Он отметил, что Тегеран не прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако форма этого взаимодействия изменится в связи с произошедшими событиями.

Аракчи подчеркнул, что, согласно законопроекту меджлиса, все последующее сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет регулироваться Высшим советом по нацбезопасности исламской республики.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и запрете въезда в страну сотрудникам агентства, так как ранее Тегеран увидел информацию о своих объектах в полученных разведкой документах из Израиля.