Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров очень усердно трудится на внешнеполитическом фронте, поэтому он решил встретиться с ним на курорте в Вонсане, пишет ТАСС.

«За последнее время вы проводите очень активную внешнеполитическую деятельность. Я подумал, что лучше всего, чтобы встретиться с вами не в Пхеньяне, а здесь, потому что можете немного отдохнуть, — сказал Ким Чен Ын. — Вы являетесь первым иностранным гостем для нашего курорта. Мне очень приятно, что мы с вами здесь встречаемся».

Лавров пошутил, что первым гостем был посол РФ Александр Мацегора, который «такую рекламу сделал, что я не мог устоять от вашего предложения».

«Ваш визит является очень важным моментом для выхода на новый уровень нашего особого и прочного союзничества, очень важным моментом в развитие сотрудничества в разных сферах», — подчеркнул лидер КНДР. Он отметил важность контактов для защиты интересов двух стран.