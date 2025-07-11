Европейский союз призвал Азербайджан и Армению как можно скорее подписать мирное соглашение.

Об этом заявила официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер, комментируя прошедшую 10 июля в Абу-Даби встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Armenpress.

«ЕС приветствует встречу лидеров Армении и Азербайджана в Абу-Даби. Мы последовательно поддерживаем процесс нормализации отношений между двумя странами», — отметила Хиппер.