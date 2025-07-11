10–11 июля делегация во главе с замминистра иностранных дел Ялчином Рафиевым приняла участие в Конференции по восстановлению Украины в Риме, где собрались представители 56 стран, 27 международных организаций и 120 компаний.

В своём выступлении Рафиев подчеркнул, что с первых дней конфликта Азербайджан поддерживает дипломатическое урегулирование на основе международного права и признаёт суверенитет и территориальную целостность Украины.

Азербайджан предоставил Украине гуманитарную и восстановительную помощь на сумму 42 млн долларов — медикаменты, продовольствие, электрооборудование и др. С момента прошлогодней конференции удвоилось число украинских детей, прошедших медицинскую и психологическую реабилитацию в Азербайджане — всего 330 человек.

Баку также оказывает помощь в разминировании: через ANAMA будет передано оборудование и организованы тренинги. В рамках проектов восстановления завершена реконструкция школы, поликлиники и парка в Ирпене, продолжается строительство четырёх социальных объектов, поддерживаются проекты в Киеве.

Азербайджан подтвердил готовность и дальше оказывать гуманитарную поддержку Украине.