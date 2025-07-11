Иракские власти одобрили вступление в силу контракта на закупку природного газа из Туркмении, который должен покрыть увеличивающийся дефицит импорта этого сырья из соседнего Ирана. Об этом сообщило Министерство электроэнергетики Ирака.

«Министерство выполнило все административные, технические и логистические требования, связанные с контрактом на поставку туркменского газа, и правительство страны одобрило начало его практической реализации», — отметил представитель иракского Минэнерго Ахмед Муса, слова которого привело агентство INA. Он пояснил, что поставки газа из Туркмении будут использованы «для компенсации дефицита иранского энергетического сырья, импорт которого в последнее время сократился».

Муса указал, что «сейчас министерство ожидает завершения процедур в Коммерческом банке Ирака для открытия кредитной линии и перевода необходимых средств для оплаты поставок из Туркмении». Он добавил, что туркменский газ «покроет часть текущего дефицита до 15 млн куб. метров в сутки для обеспечения работы станций по производству более 2 тыс. мегаватт электричества».

Соединенные Штаты ранее неоднократно отказывали Багдаду в продлении разрешения на импорт Ираком электроэнергии из соседнего Ирана, который находится под действием американских экономических санкций. Иракское правительство заявляло, что у страны пока «нет альтернативы импорту газа из Ирана». Такое положение объясняется тем, что Ирак в значительной степени зависит от поставок иранского газа, который используется иракской стороной как сырье на местных электростанциях.