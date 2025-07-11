Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на укрепление материально-технической базы Национального онкологического центра при Министерстве здравоохранения.

Согласно документу, из резервного фонда Президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2025 год, будет выделено 650 тысяч манатов. Средства предназначены для улучшения инфраструктуры и оснащения учреждения современным медицинским оборудованием.

Финансирование обеспечит Министерство финансов, а Кабинету Министров поручено решение организационных вопросов, вытекающих из распоряжения.

Документ вступает в силу со дня подписания.