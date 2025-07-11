Изначально было ясно, что, без преувеличения, историческая встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби, которая стала большим шагом на пути к всеобъемлющему миру, придется по душе не всем. К сожалению, столь значимое событие не только регионального масштаба было воспринято неоднозначно, особенно внутри армянского общества, где определенная прослойка политической среды восприняла данную инициативу в черных красках. Негатив усилился на фоне обсуждения вопроса открытия Зангезурского коридора — транспортного маршрута, который должен соединить Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении.

И хотя официальный Ереван неоднократно заявлял о сохранении суверенитета и управлении армянской стороной, в армянском политологическом обществе раздаются голоса, утверждающие обратное. К примеру, политолог Артур Хачикян в своем вчерашнем заявлении нарисовал почти апокалиптическую картину будущего, предсказывая фактическую «оккупацию» Армении Турцией и скорое бегство населения.

«Турция официально вошла на территорию Армении. Она никогда не уйдет и постепенно переварит Армению. Теперь мы отрезаны от Ирана. Коридор расширится и интегрируется в Азербайджан. Население Армении постепенно покинет ее. Азербайджанское население заменит армянское. Поздравляю 680 000 человек, которые проголосовали за это, и беспомощную, неорганизованную оппозицию», — написал на своей странице Facebook незадачливый армянский «оракул».

Казалось бы, данная встреча должна внушать оптимизм и даст возможность наконец-то превратить регион Южного Кавказа в оазис мира, стабильности и благоденствия. Но только не для Хачикяна и ему подобных. Горе-политолог своими фантазиями формирует у армянской общественности атмосферу страха. Подобные бредовые высказывания не только преувеличены, но и откровенно игнорируют геополитическую реальность: участие Армении в международных транспортных маршрутах, напротив, может укрепить её позиции как в регионе, так и в глобальной экономике. Но Хачикяна позитивная сторона вопроса не интересует.

А ведь Армения получает исторический шанс вырваться из политико-экономической изоляции (в которую, кстати, она вогнала себя сама – авт.) путем интеграции в Средний коридор, который, как известно, соединяет Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан и Турцию. И Зангезурский участок – недостающее звено данной транспортно-логистической цепочки.

Дело в том, что открытие Зангезурского коридора не означает потерю контроля, как утверждают критики вроде Хачикяна, а, наоборот, сулит солидные экономические дивиденды.

Хачикян, сотрясая воздух лже-патриотическими лозунгами, пугает армян потерей независимости. Но эту ахинею можно легко опровергнуть на примере Казахстана, Азербайджана, Грузии или Турции, через которые проходят транзитные потоки Среднего коридора. Разве какая-либо из этих стран потеряла суверенитет?

Наоборот, каждое из этих государств усилило свое значение как транзитного хаба. То есть в этом контексте алармистские высказывания так называемого эксперта о «турецком сапоге в Сюнике» выглядят полной чушью.

Не менее важным аспектом встречи в ОАЭ стало то обстоятельство, что переговоры прошли без традиционных посредников: США, России или Евросоюза. И этот немаловажный нюанс не на шутку встревожил экспертов с пророссийской ориентацией, коим является и Артур Хачикян. И Хачикян, предрекающий «конец» Армении, лишь является выразителем Кремля.

Да, Москва официально приветствовала диалог между лидерами Армении и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора».

Будем честны: эти слова — всего лишь дань дипломатическому этикету. Однако он плохо скрывает недовольство Москвы: роль посредника, которую традиционно играла Россия, постепенно сходит на нет. И если в былые годы Кремль был единственной площадкой для переговоров, то сегодня инициатива переместилась в другие регионы — от Брюсселя до Абу-Даби.

Возвращаясь к теме Зангезурского коридора, стоит отметить еще одну важную деталь. Открытие транспортных путей, в том числе Зангезурского коридора, было зафиксировано в 9-м пункте трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России. Согласно этому пункту, после разблокирования экономических и транспортных связей, контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы пограничной службы ФСБ России.

Таким образом, встреча в Абу-Даби окончательно похоронила надежды Кремля усилить свои позиции в регионе путем осуществления контроля над Зангезурским коридором. Тем более что накануне заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян отверг термин и явление «контроля» со стороны третьего субъекта. Потому раздражение и недовольство Москвы понять не трудно. Только «рупор» выбран был неверный: Хачикян задание провалил с треском.