Россия готова внести вклад в урегулирование отношений Еревана и Баку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает «Известия». Магистральные направления движения к нему были обозначены в трехсторонних договоренностях лидеров РФ, Азербайджана и Армении в 2020 и 2022 годах, добавил дипломат.

В Абу-Даби 10 июля прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они стали продолжением их предыдущей встречи — в мае на саммите Европейского политического сообщества в Тиране стороны заявили о готовности поддерживать диалог. В этот раз лидеры обсудили конкретные аспекты нормализации. Они также отметили прогресс в делимитации границы и поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении.

«Мы полагаем, что по этим направлениям и надо двигаться: подготовка мирного договора, разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, делимитация границ с последующей демаркацией, налаживание диалога между гражданскими обществами и парламентами Армении и Азербайджана. И, конечно же, российская сторона как один из участников трехсторонних договоренностей готова и далее вносить свой вклад в их реализацию. Естественно, в той форме, в какой это будет удобно обеим сторонам», — сказал Галузин.