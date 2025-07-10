Мехди Собхани, скандальный посол Ирана в Армении, в очередной раз напомнил о себе. Сей персонаж решил прокомментировать итоги саммита ОЭС в Ханкенди. Напомним: в итоговом коммюнике саммита, в числе прочего, ещё раз подтверждается право изгнанных из Армении азербайджанцев на достойное возвращение в родные края. Комментируя для армянских СМИ итоги саммита, агаи Собхани без тени смущения заявил, что некоторые положения коммюнике, принятого по итогам недавнего саммита Организации экономического сотрудничества, в котором использовались сфабрикованные формулировки, нарушающие территориальную целостность Республики Армения, не соответствуют позиции Ирана. По его словам, Иран выразил свои оговорки в адрес Организации экономического сотрудничества в официальном письме по поводу данного заявления.

Иранскому дипломату уже ответил МИД Азербайджана. Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде назвал эти высказывания неприемлемыми и пояснил, что итоговый документ был подготовлен в формате резюме председателя без необходимости дополнительного согласования, как это предусмотрено ранее установленной практикой. «Утверждения иранского посла о якобы принятии коммюнике и наличии предусловий со стороны Ирана не соответствуют действительности. В дипломатии предусловия применяются только к решениям, принятым по итогам переговоров», — провёл Гаджизаде небольшой «ликбез» по дипломатии.

А теперь добавим немного от себя. То, что жертвы этнических чисток должны иметь право и возможность вернуться в свои дома, — это не чей-то каприз и не ноу-хау, а одно из основных требований международного гуманитарного права. Азербайджан поднимает вопрос о праве на возвращение этнических азербайджанцев, изгнанных с территории современной Армении, на многих дипломатических «площадках». У властей Армении это вызывает понятную истерику. Более того, в Ереване, по всей видимости, отдают себе отчёт, что найти контраргументы против азербайджанской позиции будет ой как непросто, и пытаются выдать вопрос возвращения этнических азербайджанцев в Армению за «территориальные претензии». Притом что в Баку неоднократно подчёркивали, что никаких территориальных претензий к Армении не предъявляют, в том числе и в вопросе возвращения. Другое дело, что ереванские мошенники от дипломатии пытаются выдать за «территориальные претензии к многострадальной Армении» всё что угодно — от Зангезурского коридора и до государственных символов Азербайджана, таких же, как у Азербайджанской Демократической Республики, в состав которой входили земли Западного Зангезура и Гейча магалы.

Ну вот какого, пардон, корнеплода всю эту армянскую бредятину теперь повторяет господин Мехди Собхани? Он забыл, что является послом Ирана в Армении, а не послом Армении в Иране?

Можно предположить, что господин Собхани просто решил подсластить местной аудитории пилюлю в виде саммита ОЭС в Ханкенди и участия в нём президента Ирана Масуда Пезешкиана в частности. Но, похоже, так увлёкся, что позабыл о главных правилах дипломатии. Во-первых, пытаясь укрепить отношения с одной страной, важно не испортить отношения с другой. А во-вторых, выступая по какой-либо теме, надо предварительно изучить вопрос — чтобы не плюхаться в лужу, поднимая фонтаны брызг.

И, наконец, ещё одно обстоятельство. Сегодня Тегеран идёт на явное сближение с Баку. После прихода к власти в Иране президента Масуда Пезешкиана антиазербайджанская риторика явно пошла на спад. От враждебных выпадов в адрес Азербайджана иранские чиновники воздерживаются. Сам Пезешкиан посещает саммит в Ханкенди, говорит о развитии дружеских отношений с Азербайджаном… И как тогда понимать провокационное заявление господина Собхани? Он не в курсе политических трендов в Тегеране? Или опять выполняет заказ некоторых кругов, в дружбе с Азербайджаном никак не заинтересованных? И самое главное — что делает этот провокатор на должности посла Ирана в Армении? Если в Тегеране действительно хотят развития отношений с Азербайджаном в позитивном ключе, то «проблему по имени Мехди Собхани» надо решать.