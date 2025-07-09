Интервью помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева словацкому изданию Hospodárske noviny по понятным причинам оказалось в фокусе внимания экспертного сообщества — и не только в Азербайджане. Гаджиев затронул многие острые и проблемные вопросы, в том числе отношения Азербайджана и Евросоюза. Назвал страны Центральной Европы надёжными партнёрами Азербайджана, отметил, что газ из нашей страны поставляется в восемь государств Европы, но пользуются им в 12 странах, и особо отметил, что с начала войны в Украине ЕС остро нуждался в новом энергетическом импульсе.

«И Азербайджан сыграл ключевую роль в её решении. Мы обеспечивали Европу необходимыми поставками газа. И визит премьер-министра Фицо в Баку был частью этих обсуждений», — сказал Хикмет Гаджиев.

Кроме того, Гаджиев отметил, что, учитывая нынешние реалии в мире, Азербайджан хочет установить новое стратегическое энергетическое сотрудничество на основе Меморандума о взаимопонимании, который был подписан с Европой. После чего озвучил главное: «Но чтобы это стало возможным, нам нужны долгосрочные контракты. Теперь мяч на стороне Евросоюза. Мы просто ждём его реакции».

Строго говоря, разговор о долгосрочных контрактах на поставку газа идёт уже не один день и даже не одну неделю. На фоне украинской войны и санкций против России Евросоюзу необходимы дополнительные объёмы газа. Несмотря на все разговоры о развитии «зелёной энергетики», «энергопереходе» и необходимости отказа от ископаемого топлива, обойтись без углеводородов никак не получается. Что, в общем-то, подтверждает правоту заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева на COP29.

Но при этом у торговли газом есть свои особенности. Газ, напоминают эксперты, — это не помидоры, не сумочки и не деревянные панели для отделки домов. Согласно неписаным законам газового рынка, уже к моменту добычи газ должен быть полностью «законтрактован». Причём на достаточно долгий срок. Однако европейские политики с долгосрочными контрактами не спешат.

Можно, в принципе, предположить, с чем связана такая затянувшаяся пауза. Часть европейских политиков просто перекладывает риски на Азербайджан. Свою роль играет и коррупционная система, которую выстраивал в Европе «Газпром» — если долгосрочные контракты будут заключены, то даже после снятия санкций с РФ значительный сегмент рынка для неё будет уже потерян без шансов вернуть.

Наконец, есть и такое обстоятельство: евробюрократия вообще не любит принимать кардинальные решения, а «горизонт планирования» у неё — день простоять, да ночь продержаться. Тихо и спокойно доработать до конца своей каденции, а дальше пусть разбираются другие.

И самое примечательное — что такое вот отсутствие адекватной политики Евросоюз демонстрирует не только в вопросе энергетического сотрудничества с Азербайджаном. Именно Брюссель, напомним, своими мелочными придирками спровоцировал серьёзный кризис в отношениях Евросоюза и правительства Грузии. Речь шла, будем реалистами, не о серьёзных претензиях, а именно о придирках. При этом евробюрократия продолжает вовсю заигрывать с Арменией — той самой Арменией, которая не спешит выходить из ОДКБ и ЕАЭС, не выводит российскую базу со своей территории, не распускает совместные с РФ группировки сухопутных сил и сил ПВО и даже не торопится выкупать у России свою инфраструктуру. Более того, это та же самая Армения, которая в 2013 году уже больно и унизительно кинула своих европейских партнёров. Но Евросоюз это не останавливает.

«Многострадальная христианская страна» с большим электоральным потенциалом — дружба с ней позволяет привлекать голоса и этнических армян, и ультраправых, и ещё можно порассуждать о «правах человека» или ещё чем-то в том же роде…

Только вот коренные интересы Европы требуют совсем другой политики. Особенно сегодня. Когда старый миропорядок рушится на глазах, новый только создаётся, и нужна действительно выверенная, последовательная, ювелирная внешняя политика. Такую политику, причём на нескольких векторах сразу, демонстрирует Азербайджан. А Евросоюз…

Вот здесь нужно немного отойти от «горячей хроники». После падения Берлинской стены и распада СССР в европейском экспертном сообществе заговорили о «конце истории». Многим казалось, что геополитическое соперничество, кризисы и т.д. уже в прошлом, что западная либеральная тусовка одержала историческую победу на все времена, и теперь «белым господам» осталось только восседать на троне, снисходительно лицезреть, как там «новые независимые государства» толкутся в «европриёмной», и милостиво решать, кого допустить на шаг ближе к себе, а кого — не надо. Исходя, разумеется, исключительно из собственных интересов. А уж коренных или карьерно-электоральных — с этим никто разбираться просто не станет.

Но теперь оказалось, что Евросоюз радовался слишком рано. Что «локальные конфликты» на пространстве бывшего СССР в один далеко не прекрасный день приблизятся к границам самой Европы и станут прямой и явной угрозой уже для неё. Политические лекала придётся менять и пересматривать.

И вот на этом этапе выяснилось, что многие европейские политики к таким переменам, к таким вызовам и к таким решениям попросту не готовы. И в общем-то понятно, почему. Просто за время эйфории от падения Берлинской стены в европейские политические структуры пришло слишком много тех, кого иронично именуют «розовыми пони». Персонажей из либеральной тусовки, озабоченных чем угодно — от прав ЛГБТ до гендерного разнообразия в пожарных командах, — но не реальной политикой. Она слишком сложная и требует слишком неприятных решений.

Но теперь, судя по многим признакам, в Европе всё же начинается «кадровая революция». И на смену «розовым пони» приходят действительно ответственные и профессиональные политики. Да, это не быстрый процесс. Но самая длинная дорога начинается с первого шага.

Вопрос только в том, есть ли у Евросоюза время эту самую дорогу пройти. Потому что переформатирование мирового порядка идёт у нас на глазах. А значит, адекватную политику надо выстраивать уже сегодня. Точнее, надо было ещё вчера.