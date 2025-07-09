Дети из семей, пострадавших от войны в различных регионах Украины, вновь отправились на курс реабилитации в Азербайджан.

Советник посольства Азербайджана в Украине Фарид Бабаев отметил, что курс реабилитации в Азербайджане прошли уже более 300 детей, передает Report.

Представитель организационного центра Анжела Кравченко сообщила, что в текущей – шестой по счёту – группе на реабилитацию в Азербайджан отправились 30 детей:

«Это дети сотрудников Национальной гвардии Украины и Национальной полиции, пострадавших от войны. Это шестая группа детей, отправляемых на реабилитацию в Азербайджан за время этой войны. Благодарим принимающий нас Азербайджан за восстановление наших детей, за их яркие эмоции. Выражаем искреннюю благодарность».

Одна из родителей, Оксана Литвиненко, сказала, что сегодня провожает своего ребенка:

«Мой муж военный, наша семья страдает. Благодаря Азербайджану мы отправляем нашего ребенка на реабилитацию. Отправляем в одно из самых безопасных мест в мире. Хотим, чтобы наш ребенок психологически восстановился, отдохнул от тревог. Выражаю огромную благодарность Азербайджану».