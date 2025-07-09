Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, основанные на дружбе и братстве, носят характер стратегического партнерства, наши политические связи находятся на высоком уровне, а экономическое и торговое сотрудничество развивается.

С удовлетворением были отмечены визиты Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты в январе этого года и Президента шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан, а также отмечено, что в ходе этих визитов состоялись обстоятельные обсуждения по двусторонней повестке дня, охватывающей различные сферы.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, отмечено успешное сотрудничество наших стран в сфере энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, а также обсуждены перспективные проекты в этом направлении.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством в области возобновляемой энергетики между SOCAR и ADNOC, а также между нашей страной и Masdar.

В ходе беседы была затронута важность прошедшего в Ханкенди саммита Организации экономического сотрудничества и дана высокая оценка высокому уровню представительства Объединенных Арабских Эмиратов на этом мероприятии.

Затем при участии президентов было подписано «Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов».

В завершение встречи Глава государства вручил Президенту Объединенных Арабских Эмиратов памятный подарок.