В Чечне впервые число разводов втрое превысило количество браков: 965 разводов против 312 свадеб (февраль 2025), сообщает «Кавказ.Реалии». Ранее разрыв был двукратным, а до 2020 года — наоборот.

Одна из причин — фиктивные разводы ради детских пособий: после развода доход на члена семьи снижается, и появляется право на выплаты. В Чечне, Дагестане и Карачаево-Черкесии число разводов резко выросло, при этом рождаемость вне брака тоже увеличилась.

Параллельно Чечня лидирует по числу инвалидов — каждый шестой житель. С 2011 года показатель вырос на 56%, до 171 на тысячу человек. В среднем по России — 76. Ученые объясняют рост доступностью соцвыплат.

Глава исламского медцентра в Грозном Адам Эльжуркаев заявил, что 80% разводов — «работа колдунов». Он рассказал, как мать приворожила сына из ревности к невестке, что привело к скандалам и болезням.