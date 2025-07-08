В последние дни азербайджанский сегмент социальных сетей всколыхнула новость о том, что якобы Министерство культуры Азербайджана рекомендовало руководителям образовательных учреждений проводить тематические уроки, посвящённые «героизму» российских солдат, участвующих в «СВО» против Украины.

Послание сопровождалось «официальным» письмом с печатью, в котором настойчиво советовалось восхвалять действия российской армии и формировать у школьников и студентов «правильное восприятие» событий на фронтах «СВО».

На первый взгляд, документ оформлен в официозном стиле с формулировками типа «укрепление межгосударственных связей» и «расширение культурного сотрудничества».

Но, учитывая позицию официального Баку в вопросе российско-украинской войны (именно войны, а не какого-то «СВО» — авт.) становится понятно: налицо грубая, плохо состряпанная фальшивка. Настолько топорно, что создаётся впечатление — авторы даже не пытались разобраться в политических нюансах.

Во-первых, речь идёт о мероприятиях в школах, лицеях, университетах — в разгар летних каникул. Любой адекватный человек понимает, что в июле ни один школьник не сидит за партой, ни одного студента нет в аудиториях, а руководители образовательных учреждений находятся в отпуске.

Во-вторых, вызывает недоумение сам посыл. Даже в лучшие годы азербайджано-российских отношений, когда лидеры двух стран обменивались визитами, а на уровне правительств развивались тесные связи, официальный Баку придерживался чёткой и последовательной позиции: поддержка территориальной целостности Украины. После начала широкомасштабного вторжения России, в феврале 2022 года, Азербайджан ни разу не признал законными действия Москвы, включая аннексию украинских территорий. Баку занимал в этом вопросе нейтральную позицию, в то же время, еще раз подчеркнем, признавал территориальную целостность Украины.

Тут стоит особо отметить, что азербайджанская внешняя политика исходит из принципов, зафиксированных в Уставе ООН: уважение к суверенитету и международно-признанным границам. Тем более что страна, пережившая тридцатилетнюю оккупацию собственных территорий, как никто другой понимает, чем оборачивается игнорирование норм международного права. Армянская оккупация Карабаха — это не только политическая и гуманитарная катастрофа, но и болезненный исторический урок, который азербайджанское общество усвоило раз и навсегда.

Именно поэтому вброс о якобы прославлении российских солдат на фоне кровопролитной и незаконной войны в Украине выглядит не просто фальшивкой, а неуклюжей и глупой попыткой спровоцировать скандал внутри страны. Возникает логичный вопрос: Qui prodest? (Кому это выгодно?). Вариантов несколько.

Один из них — работа пророссийских сил в Азербайджане, коих как известно немало. Для них важно формировать картинку «поддержки СВО» в нашей стране, даже если такой поддержки де-факто не существует. Во всяком случае, на официальном уровне.

Второй — сознательная попытка дестабилизировать общественное мнение в Азербайджане, где, как известно, по вопросам войны в Украине мнения разделились. Да, в азербайджанском обществе действительно существуют разные позиции: кто-то осуждает агрессию России, кто-то, поддавшись пропаганде, оправдывает её. Но плюрализм мнений — ещё не повод для фальсификаций от имени государственных структур.

И третий вариант. Не исключено, что за этим фейком стоит московская пропагандистская машина. Цель — испортить имидж Азербайджана в глазах международного сообщества, показать его как страну, якобы лояльную российской военной авантюре. Однако здравомыслящие наблюдатели на Западе и в регионе прекрасно понимают, что Баку ведёт сбалансированную, осторожную политику, руководствуясь в первую очередь своими национальными интересами.

Интересно и то, как быстро распространился этот фейк. Это может свидетельствовать либо о наличии заранее подготовленной информационной сети, либо об активной поддержке со стороны пресловутой «пятой колонны». Эти люди, действуя в интересах другой державы, пытаются влиять на общественное мнение и посеять недоверие к государственным институтам. Но стоит напомнить: Азербайджан — не наивная страна. Здесь хорошо помнят, кто помогал, а кто молчал, когда армянская армия оккупировала Карабах. Здесь отлично понимают, кто действительно поддерживал восстановление территориальной целостности Азербайджана, а кто имитировал деятельность «посредника» в конфликте, ставя на одну чашу весов агрессора и жертву агрессии.