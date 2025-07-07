Инженер, бизнесмен, отец Илона Маска Эррол Маск, посетивший Москву в июне, сообщил, что порекомендовал бы своему сыну тоже приехать в Россию.

«Не думаю, что он был в России, но я бы рекомендовал ему приехать в Россию. Я был в Москве. Удивительное место», — отметил он в эфире проекта «Центральный канал» на платформе «VK Видео».

«Отличный народ. Все вещи, которые нам говорят о России на Западе, полностью неправда», — подчеркнул бизнесмен.

Эррол Маск посетил Москву в начале июня для участия в Форуме будущего — 2050.