Отсутствие президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на саммите ОЭС в Ханкенди 4 июля вызвало дискуссии в казахстанских СМИ и соцсетях. Многие расценили отказ Токаева участвовать в саммите как молчаливый сигнал Москве, пишет издание «Орда».

Блогер Куат Домбай задался вопросом: «Почему Токаев не прилетел в Азербайджан, особенно в такой важный момент? Были Эрдоган, Мирзиёев, Жапаров. Азербайджан — критически важен для нас».

В то же время часть экспертов напоминает, что ОЭС — это межправительственная организация, и участие премьер-министров логично. Казахстан, как и Пакистан с Туркменистаном, делегировал главу правительства.

Медиаэксперт Аскар Джапаров отмечает: «Премьеры смотрятся на саммите органично. А Токаев с Алиевым и так держат постоянную дипломатическую связь».

Однако есть мнения, что Токаев допустил стратегическую ошибку, не поехав: отсутствие лидера может быть заметнее, чем его присутствие.

В целом, наблюдатели в Казахстане склонны видеть в этом шаге «продуманный дипломатический сигнал». Казахстан, по их мнению, сохраняет участие в азиатских инициативах, но не вмешивается в обострение между Баку и Москвой, придерживаясь многовекторного и взвешенного подхода. Такой шаг, по их мнению, укладывается в традиции казахстанской внешней политики.