3-4 июля в Ханкенди прошел 17-й саммит Организации экономического сотрудничества. На саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял вопрос возвращения западных азербайджанцев, который нашел отражение в Ханкендинском коммюнике по итогам саммита.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что поднятие вопроса о Западном Азербайджане в рамках упомянутого авторитетного формата имеет большое значение с точки зрения укрепления международной поддержки мирного, безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев.

«Община Западного Азербайджана выражает благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за принципиальное и последовательное включение вопроса ее возвращения в международную повестку дня и обеспечение однозначной поддержки международного сообщества в этом направлении», — говорится в заявлении.