Страны БРИКС существенно превосходят G7 по экономике, отметил российский лидер Владимир Путин. Свое мнение он озвучил в ходе выступления по видеосвязи на пленарном заседании саммита БРИКС.

«На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже $77 трлн долларов — это по данным МВФ за 2025 год», — заявил Путин. Он отметил, что у БРИКС много единомышленников среди стран глобального Юга и Востока.

По словам президента, по этому показателю БРИКС существенно превосходит другие объединения, включая G7.