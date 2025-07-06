Все участники конфликта в Украине должны углубить прямой диалог по поиску мирного решения и установления прочного мира. С данным заявлением на открытии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Необходимо, чтобы все участники конфликта в Украине углубили прямой диалог с целью добиться прекращения огня и установления прочного мира», — заявил президент.

По словам президента, НАТО способствует гонке вооружений, повышая военные расходы. «Направлять инвестиции для поддержания войн стало гораздо легче, чем вкладывать средства в достижение мира», — сетует бразильский лидер.