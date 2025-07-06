Предприниматель и миллиардер Илон Маск официально подал документы на регистрацию «Партии Америка».

Главной стратегией и целью создаваемой политической силы, как отметил ранее Маск, станет подрыв «однопартийной системы» в США.

Параллельно в картотеке Федеральной избирательной комиссии США (FEC) появились заявления о создании сразу нескольких других партий с названиями, напрямую отсылающими к Маску и его проектам: «Партия DOGE», «Партия Х», «Партия Юпитера», «Партия Илона Рива Маска», а также более ироничные варианты вроде «Бесполезной партии» и «Партии дегена».

На данный момент неизвестно, кто стоит за этими регистрациями. Вполне возможно, что часть заявлений — результат интернет-шуток или троллинга, связанных с медийным анонсом Маска. Сам предприниматель пока хранит молчание.

Отметим, что Маск пообещал, что съезд его недавно созданной партии станет событием, полным «веселья». Он поинтересовался у подписчиков, когда и где следует провести первую встречу партии.

«Когда и где нам стоит провести учредительный съезд партии «Америка»? Это будет супервесело!» — написал Маск в соцсети Х.