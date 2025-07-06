Азербайджанское агентство помощи международному развитию (AIDA) при МИД присоединилось к проекту создания Центра молодежного лидерства и инноваций в Кении.

Согласно информации МИД Азербайджана, Центр будет функционировать в кенийской столице Найроби.

Проект, презентация которого прошла 4 июля, направлен на повышение навыков молодежи и их роли в обществе, развитие лидерских качеств, повышение потенциала для построения успешной карьеры. На мероприятии был подписан документ о намерениях между AIDA, Кенийским институтом специального обучения и другими партнерами проекта.

Финансовая помощь в размере 34 тысяч долларов США, выделенная AIDA для материально-технического обеспечения проекта, была передана партнерам послом Азербайджана в Кении Султаном Гаджиевым.