В России, как уже сообщалось, объявили войну всему азербайджанскому, и на этом фоне досталось и криминальным авторитетам. В частности, правоохранительные органы учинили разгром верхушки азербайджанского воровского мира. Позавчера из трех проживающих в России титулованных азербайджанцев двое угодили в жернова российско-азербайджанского кризиса. ГУУР и ФСБ провели совместные операции в Московской и Оренбургской областях. Сначала на выезде из коттеджного поселка Гринфилд по Новой Риге был задержан 59-летний Вагиф Сулейманов, известный в криминальных кругах как «Дипломат» или Вагиф Бакинский, а затем за решетку угодил 39-летний Заур Шипилов, он же Талыбов, он же Заур Нахичеванский.

Вчера российские СМИ писали о том, что «воров в законе» депортируют в Азербайджан. Однако следует отметить, что правовых оснований на это у правоохранителей России нет, поскольку ни тот, ни другой не являются уроженцами Азербайджана. Вагиф Сулемайнов родился в Тбилиси, а Заур — в Оренбурге. Последний хоть и считает себя азербайджанцем, он на половину русский.

Сообщают, что сегодня ожидается решение по Сулейманову. Он является лицом без гражданства.