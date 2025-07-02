Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что шестерым азербайджанцам, задержанным в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в совершении убийства.

Она указала на их якобы причастность к ряду особо тяжких преступлений в Екатеринбурге. Все задержанные — выходцы из Азербайджана, но являются гражданами России, подчеркнула она. Они обвиняются в убийствах, совершенные в 2001, 2010 и 2011 годах.

Обвинение предъявлено Мазахиру Сафарову, Акифу Сафарову, Аязу Сафарову, Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову.

Им инкриминируются п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

Мотивом убийств, в которых обвиняются задержанные, стал конфликт из-за раздела сфер влияния в бизнесе, сообщила Петренко.