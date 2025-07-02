Украина не сможет в краткосрочной перспективе обойтись без поставок западных вооружений, в частности боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО). Как передает ТАСС, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Что касается Украины, то в краткосрочной перспективе она не сможет выдержать без всей поддержки, что она может получить в плане боеприпасов и систем ПВО», — сказал он, комментируя сообщения о приостановке поставок Вашингтоном ряда вооружений Киеву.