Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой решил успокоить всех, кто вдруг решил, что волна задержаний азербайджанцев в России может как-то отразиться на «глубоком и духовно скреплённом» культурном диалоге между странами.

По мнению Швыдкого, задержания в Екатеринбурге — это исключительно борьба с криминалом, и никакого влияния на «пушкинские чтения в Баку» они не окажут. «Россия не будет отменять культурные мероприятия ни в Азербайджане, ни для азербайджанских общин в РФ», — заверил он с благородной серьёзностью.

Отменить русскую культуру в Азербайджане, по его словам, «просто невозможно». Видимо, она слишком глубоко укоренилась — где-то между массовыми задержаниями, ксенофобскими рейдами и дубинками.

Что касается возможных нарушений при задержаниях, по словам Швыдкого, «если были», то «они автоматически подпадут под юрисдикцию российской прокуратуры».