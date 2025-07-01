Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о назначении судей ряда судов первой инстанции.

В распоряжении говорится:

С учетом предложений Судебно-правового совета, руководствуясь пунктом 9 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В соответствии со статьями 94 и 96 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» назначить судьями судов первой инстанции следующих судей:

по судам по тяжким преступлениям:

Бакинский суд по тяжким преступлениям

Аскерову-Мамедову Лейлу Саявуш гызы

Мамедзаде Сабину Адиль гызы

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям

Гусейнова Нахида Насир оглу

Сумгайытский суд по тяжким преступлениям

Рзаеву Айнур Тапдыг гызы

по административным судам:

Бакинский административный суд

Алмазову Айсев Мехман гызы

Меликова Турала Рауф оглу

Шекинский административный суд

Гаджизаде Фахри Гуммет оглу

Ширванский административный суд

Гусейнову Амилию Агиль гызы

Наджафова Хилала Наджафалы оглу

по коммерческим судам:

Бакинский коммерческий суд

Ахмедову Нармин Мазахир гызы

Гянджинский коммерческий суд

Гулиеву Гюльназ Эльхан гызы

Сумгайытский коммерческий суд

Алыеву Халиму Рашид гызы

по районным судам города Баку:

Бинагадинский районный суд города Баку

Садыгову Айнуру Вахид гызы

Хатаинский районный суд города Баку

Гаджиеву Сахибу Джавид гызы

Гарадагский районный суд города Баку

Дадашеву Шафу Алиовсат гызы

Наримановский районный суд города Баку

Алисой Халиду Керамет гызы

Эфендизаде Мехрибан Халид гызы

Тагиеву Наргиз Назим гызы

Сабунчинский районный суд города Баку

Иманову Нигяр Арзу гызы

Гадирову Шабнур Шакир гызы

по районным (городским) судам:

Агджабединский районный суд

Нуриева Рашада Мовсум оглу

Бардинский районный суд

Бабашева Фуада Бахруз оглу

Гянджинский городской суд

Джафарли Орхана Назим оглу

Алиева Асифа Амрах оглу

Гулиева Джамала Юсифали оглу

Сафарли Хадиджу Алиджаббар гызы

Геранбойский районный суд

Мустафаева Талеха Мухаммедали оглу

Хачмазский районный суд

Гасымову Вюсалю Ядигяр гызы

Гусарский районный суд

Джалилова Али Иса оглу

Лянкяранский районный суд

Агабекова Ниджата Рауф оглу

Асланова Мурада Шамхал оглу

Мингячевирский городской суд

Джабраилзаде Эльзу Вагиф гызы

Сабирабадский районный суд

Аллахвердиева Селима Магеррам оглу

Шамкирский районный суд

Мамедову Шафаг Энвер гызы

Ширванский городской суд

Мамедову Саиду Гусейнага гызы

Товузский районный суд

Алиева Фарида Надир оглу

Евлахский районный суд

Алиева Кямиля Чингиз оглу.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2025 года.