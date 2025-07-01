Израильская разведка, известная устранением высокопоставленных иранских командиров, теперь насмехается над иранскими военными и дипломатами в социальной сети Х. Обычно немногословный Моссад неожиданно активизировался, публикуя посты на фарси, пишет Bild.

Официального подтверждения, что аккаунт Mossad Farsi действительно принадлежит спецслужбе, нет. Однако израильские СМИ уверены в его подлинности.

Сначала через аккаунт предлагали медицинские консультации для иранцев в чате. Затем начались насмешки над генералами Мохаммадом Пакпуром, Абдолрахимом Мусави и экс-главой МИД Аббасом Арагчи.

«Мы тщательно изучили подписчиков нашей страницы и, признаться, не удивились, обнаружив среди них уважаемых господ Пакпура, Мусави и Арагчи. Разумеется, они заходят с “вторых устройств”, а двое даже используют приватное соединение», — говорится в публикации.

Моссад «пообещал» подписаться в ответ — превращая иронию в завуалированную угрозу. Таким образом, спецслужба показывает, что пристально следит за иранской верхушкой не только в интернете. Напомним, предшественник Мусави — генерал Мохаммад Багери — был ликвидирован Израилем в первый день 12-дневной войны.

Обычным иранцам Моссад советует:

«Дорогие иранцы, если вы находитесь в Иране, вы можете продолжать читать наши публикации, но, пожалуйста, не подписывайтесь и не ставьте реакции — это ради вашей же безопасности. Мы продолжим делиться важными новостями».

Такое поведение, считают наблюдатели, может быть рассчитано и на провоцирование раскола внутри иранского руководства. После недавнего конфликта в Иране усилилась шпиономания, власти призывают граждан сообщать о любых «подозрительных» людях. В этой ситуации даже случайная подписка на Mossad Farsi в Х может иметь серьёзные последствия.