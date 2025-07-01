Экспертиза, проведённая в Азербайджане, подтвердила, что убитые в Екатеринбурге Зияддин и Гусейн Сафаровы подверглись жестоким пыткам, сообщает Minval.

Согласно заключению судмедэкспертов, у братьев были зафиксированы многочисленные телесные повреждения. В частности у Гусейна Сафарова зафикисрованы: смещённый перелом носа, деформация грудной клетки, крупные гематомы вокруг глаз, кровоподтёки на слизистой оболочке верхней и нижней губ, ссадины в области надбровных дуг, кровоподтёки на тыльной стороне обеих кистей рук. Кроме того, обнаружены кровоподтеки в области половых органов, а также полосообразная ссадина размером 17×2,5 см на внутренней поверхности бедра. Зафиксированы также ссадины на левом боку.

При вскрытии тела Гусейна Сафарова выявлены обширные кровоизлияния на внутренней поверхности кожи головы, внутричерепные кровоизлияния, кровоизлияния в твёрдую и мягкую мозговые оболочки. Также зафиксированы двусторонние множественные переломы рёбер со смещением, разрывы плевры и лёгких, кровоизлияния в межрёберные мышцы. В брюшной полости обнаружена свободная кровь, повреждена печень, зафиксирован разрыв брюшины. Медицинская экспертиза установила, что смерть Гусейна Сафарова наступила в результате посттравматического и постгеморрагического шока. Также официально подтверждено, что ни один из братьев не получил ранений от острых или огнестрельных предметов — все повреждения были нанесены тупыми предметами.

Что касается Зияддина Сафарова, в российской экспертизе причиной его смерти была указана «болезнь сердца». Однако данные, полученные в Баку, это полностью опровергают. Согласно заключению азербайджанских специалистов, у Зияддина были гематомы, ссадины и кровоподтеки почти на всём теле — в том числе на лице, плечах, в подмышечных впадинах. Грудная клетка была деформирована, зафиксированы полосообразные царапины на ногах и бёдрах, повреждения в области половых органов, гематомы в области почек.

Одного ребра вовсе не оказалось, остальные — частично сломаны. Как и в случае с братом, причиной смерти был назван посттравматический шок, вызванный множественными тяжёлыми травмами.