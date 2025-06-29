В Кянгярлинском районе Нахчыванской АР произошло тяжелое ДТП, погибли два человека, еще несколько пострадали.

В результате столкновения автомобилей «ГАЗель» и «Лифан» на трассе Нахчыван-Садарак скончались двое, различные телесные повреждения получили несколько человек, уточняет «Репорт».

Врач местной больницы Алисахиб Гасанли заявил АПА, что в аварии пострадали беременная женщина, жительница поселка Гывраг Мамедова Ханым Мушвиг гызы (2000 г.р.) и житель села Джалилкенд Шарурского района Исаев Ямеддин Шамсаддин оглу (1981 г.р.), их состояние оценивается как тяжелое.

В результате аварии погибли житель поселка Гывраг Мамедов Эмин Рза оглу (1996 г.р.) и Мамедзаде Давуд Ягуб оглу (1974 г.р.).

Следует отметить, что Эмин Мамедов и Ханым Мамедова были супругами. Э.Мамедов занимал должность представителя исполнительной власти в поселке Гывраг Кенгерлинского района.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.